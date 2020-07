On peut cloner une voix en quelques secondes, voici comment faire

Actuellement, il est tout à fait possible de cloner une voix en seulement cinq petites secondes. En plus, cela n’a rien de vraiment compliqué ; bien au contraire même !

Les vidéos truquées

L’informatique permet bien des prouesses de nos jours, et cloner une voix (mais aussi une image ou un son) est devenu enfantin. La preuve, il suffit de regarder toutes les vidéos truquées qui fleurissent. Dans celles-ci, les personnalités mises en avant disent n’importe quoi. Et c’est sans compter les hommes et femmes créés entièrement. Ces personnes n’existent pas, mais les images sont ultra réalistes et faire la différence n’est pas toujours évident.

Mark Zuckerberg

Une vidéo aura notamment fait beaucoup parler, celle sur Instagram. Bien sûr, cela est une fausse vidéo, mais peut énormément prêter à confusion. Dans cette même vidéo, Mark Zuckerberg ne dit que des absurdités. Avant de rajouter qu’il contrôle des milliards de données personnelles qui ont été volées. C’est Bill Posters ; un artiste Britannique, qui est notamment à l’origine de cette vidéo truquée de Mark Zuckerberg.

Un code Python d’un ingénieur

Corentin Jemine, un ingénieur Belge, a rendu disponible, sur Github, un code Python très efficace. Ce clonage vocal exploite notamment le SV2TTS (un framework d’apprentissage pour faire simple). Grâce à une voix reproduite, il est alors possible de créer un discours en temps réel.

