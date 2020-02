Jeu vidéo : les chiffres impressionnants d’une industrie gigantesque

L’industrie du jeu vidéo ne cesse de se parfaire et poursuit sa folle ascension. La dernière baisse notable a eu lieu il y a plusieurs dizaines d’années et aucune nouvelle baisse n’est à souligner.

Des milliards de dollars

Chaque année, le jeu vidéo ne cesse de s’ancrer de plus en plus dans le quotidien des personnes. Et ce, partout à travers le monde. À noter d’ailleurs que le jeu vidéo pèse pas moins de 152,1 milliards de dollars. Cela représente, en une année par exemple, une hausse de presque 10 %. Mais outre le succès rencontré et l’amusement que les jeux vidéos procurent, un autre atout est mis en avant. Un outil de communication.

Epic Games et Facebook

Cet outil de communication est clairement affiché par deux gros. À l’image d’Epic Games (Gears of War, Fortnite), qui souligne voir le jeu comme une plate-forme de communication. Car oui, les jeux vidéo offrent la possibilité de discuter avec ses amis, et, bien sûr, de rencontrer de nouvelles personnes que l’on n’aurait certainement pas connues ailleurs. À noter également que Facebook lance maintenant ses propres jeux. Et le tout, via ses applications. Comme WhatsApp et Messenger. Tout cela pour permettre une meilleure communication.

Succès des jeux mobiles

Autre fait important à mettre en avant, les jeux mobiles ; à savoir les jeux vidéo sur smartphones et tablettes, font bien mieux que les jeux vidéo classiques. Ceux sur consoles et PC. En effet, le jeu vidéo, sur smartphones et tablettes, représente 68,5 milliards de dollars. Soit l’équivalent de 45 % du marché global. Et les chiffres ne cessent d’augmenter. Ces chiffres impressionnants d’une industrie gigantesque n’en sont encore qu’à leur début.

Partager : Twitter

Facebook