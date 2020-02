Installer Windows Movie Maker sur Windows 10 : voici la marche à suivre

Bien qu’il ne soit plus supporté et mis à jour, il reste toujours possible d’installer Windows Movie Maker sur Windows. Et très simplement.

La principale force de Windows Movie Maker ? Une gratuité et une grande simplicité d’utilisation. Ce qui est indispensable pour de très nombreux utilisateurs. Retour donc sur la marche à suivre pour récupérer Windows Movie Maker sur Windows 10.

Un support arrêté depuis 2017

Microsoft a arrêté tout support de Windows Movie Maker, et ce, depuis début janvier 2017. Il convient cependant de souligner que Microsoft a remplacé Windows Movie Maker par l’éditeur de vidéo qui est directement intégré dans l’application Photos de Windows 10.

Cependant, il reste toujours la possibilité de retrouver ce dernier sur Internet. Le meilleur point est que Windows Movie Maker s’installe plus que correctement sur Windows 10. De quoi ravir les amateurs en quête d’un logiciel de montage vidéo des plus simple d’utilisation.

Télécharger Windows Movie Maker

Ici, rien de bien compliqué. Il suffit donc de télécharger Windows Movie Maker, comme l’on peut télécharger n’importe quel autre logiciel par exemple. Plus simple encore, il suffira de télécharger l’application Windows Live Essential sur le PC utilisé.

Installation et lancement du logiciel

Une fois le fichier en sa possession, il faut double cliquer sur le fichier pour faire apparaître la fenêtre d’installation. Puis cliquer sur Choose the programs you want to install.

Une fois cela fait, une nouvelle fenêtre vient s’afficher. Désormais, il conviendra de décocher toutes les options, à l’exception de Photo Gallery and Movie Maker. C’est bien cela que l’on souhaite installer. S’en suit un message d’erreur qui souligne que le programme n’a pas pu être installé. Pas de panique, Windows Movie Maker sera pourtant bien présent. Pour le lancer, rien de plus simple. Il suffit de rechercher Movie Maker dans le menu démarrer.



