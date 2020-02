Leboncoin : attention aux nouvelles arnaques par SMS

Les arnaques n’en finissent plus sur Leboncoin. En effet, la nouvelle mode est la tentative d’arnaque par téléphone ; par SMS pour être plus précis.

Lorsqu’un utilisateur affiche son numéro de téléphone sur une annonce créée, il peut recevoir un SMS lui indiquant avoir reçu un prépaiement. Bien sûr, ce SMS possède un lien à cliquer. Ce qu’il convient de ne pas faire.

Une tentative de phishing

D’après les informations du Figaro, cette arnaque par SMS concerne divers sites de petites annonces. À commencer par Leboncoin. Ici, l’on retrouve un SMS cliquable informant l’utilisateur qu’un prépaiement a été envoyé. De plus, ce SMS provient de Roumanie avec son suffixe affiché en +40. Une telle situation doit déjà mettre la puce à l’oreille.

En cliquant sur le lien, c’est le site Le Bon Coin qui se charge. Tout du moins une copie reprenant le design du site connu. Premier défaut, l’adresse du site n’est pas la bonne. Et les fautes d’orthographe parfois grossières n’aident pas à se sentir en sécurité.

Des données volées

Attention donc à tout ces détails. Mais une erreur d’inattention peut amener à rester sur cette copie du site et à télécharger la dernière version de l’application Leboncoin. Là aussi, rien n’est réel et le piège se referme de plus en plus. Il faut ensuite confirmer la commande et vérifier que les données bancaires sont exactes en effectuant un versement d’un centime.

Si l’utilisateur va jusqu’à ce point précis, ce sera trop tard. L’arnaque par SMS a fonctionné et les pirates possèdent toutes les coordonnées données. Il convient donc de faire très attention.

Leboncoin hors de cause

De très nombreux utilisateurs du site Leboncoin ont alors alerté le site. Et ce dernier prévient ne jamais envoyer de tels SMS. Il ne faut pas hésiter à se diriger vers le site www.33700.fr ; ce dernier luttant contre les SMS de ce type. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Leboncoin est en proie à de telles tentatives de phishing.

