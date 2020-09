Un SSD portable USB 3.1 à moins de 50 euros

Désormais, les SSD Portables se veulent plus abordables que jamais. L’époque où ces derniers valaient leur pesant d’or est révolue. Craquer sur un SSD portable USB 3.1 est donc possible. Et le tout à moins de 50 euros.

Pourquoi donc, ne pas craquer sur ce bon plan sur Amazon ? Cela permettra de remettre à neuf son système de stockage. À moindre coût.

Un SSD abordable

Le SSD PNY CS900 se veut donc une excellente alternative. Et affiche un prix à moins de 50 euros pour la version avec 480 Go de stockage. Quoi de mieux que ce bon plan ? De plus, avec son format 2,5 pouces, il parviendra sans mal à se placer convenablement dans n’importe quel PC ou ordinateur portable. Attention, l’on ne parle pas ici des ultrabooks, qui restent trop fins pour effectuer un tel changement. À noter que ce SSD portable USB 3.1 à moins de 50 euros se veut robuste et résiste donc aux chocs.

Les caractéristiques techniques

Sur le papier, ce SSD portable USB 3.1 propose une vitesse de lecture de 550 Mo/s, et une vitesse d’écriture de 515 Mo/s. Au maximum bien entendu. Dès lors, lancer Windows rapidement sera monnaie courante. Comme démarrer les divers logiciels et améliorer son expérience avec son navigateur Internet. Quel qu’il soit. Autant de bonnes raisons, donc, d’acheter sur Amazon. Au meilleur prix.

De très bonnes qualités

Il conviendra également de souligner que ce SSD possède une installation plus que facile. Toutes les instructions sont d’ailleurs fournies avec. Sa garantie est également de trois années. Une garantie constructeur. Pour rappel, ce SSD portable USB 3.1 à moins de 50 euros se veut très robuste et possède une vitesse d’écriture et de lecture plus que convenable !

