Comparatif des meilleures trottinettes électriques pour chaque usage

Pour se déplacer, choisir une trottinette électrique peut être un excellent compromis. Notamment dans le cas d’un trajet assez court, la trottinette est une bonne alternative aux transports en commun. Ces mêmes trottinettes connaissent un véritable succès à Paris et dans les grandes villes partout en France. Il faut dire que les qualités sont nombreuses. Elles possèdent une bonne autonomie, sont très agiles et puissantes.

Mais elles permettent également de se déplacer dans la plus totale des libertés. Sur route et sur pistes cyclables. Pas de trottoirs donc.

La Smolt And Co Z1000

Toulousaine dans l’âme, cette Smolt and Co Z1000 est une trottinette électrique se voulant être une excellente alternative au vélo. Et même à un petit scooter électrique. Son autonomie est de 20 kilomètres à 40 Km/h, et de presque 40 kilomètres en mode 30km/h. À noter également qu’en pente, cette Smolt And Co Z1000 s’en sort remarquablement bien, grâce à son moteur 1000 watts.

À noter également que les roues et les suspensions avant et arrière permettent de pratiquer des routes même cabossées, sans difficultés. Seul point retord. Son poids : 21 kilos. Mais il n’y a aucun doute à avoir, la Smolt And Co Z1000 a toute sa place dans cette sélection de trottinettes électriques.

Pour la ville – la E-Twow Monster

Parfaite pour évoluer dans les rues d’une ville. D’autant que la E-Twow Monster s’affiche à seulement 11 kilos ; pour un moteur de 1000 watts. La vitesse maximale de 45km/h sera également atteinte plus rapidement et sans complications. En plus d’être dynamique, il sera possible de souligner l’agilité de la trottinette, et sa réactivité.

Parfaite donc pour la ville et autres pistes cyclables, la E-Twow Monster connaît cependant plus de difficultés lors d’une utilisation sur des routes pavées. Ici, la roue avant rebondira un peu trop.

De longues balades – la Halo City One Mile

Lorsque l’on utilise la trottinette Halo City One Mile, l’on ne peut que profiter de la route. Car oui, avec son siège, cette Halo City One Mile se veut finalement très proche d’un mini scooter électrique. Quoi de mieux, donc, pour profiter pleinement de la route et des paysages ? Dans les faits, difficile de proposer une conduite plus détendue qu’avec la Halo City One Mile.

Son moteur de 250 watts permet d’atteindre les 25 kilomètres par heure, mais attention aux pentes. Ici, la Halo City One Mile aura quelques difficultés. Son manque de dynamisme est cependant compensé par un très fort sentiment de sécurité.

