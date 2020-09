Xiaomi Mi Electric Scooter Pro : avantages, prix et avis client

Le Xiaomi Mi Electric Scooter est un scooter pro lancé par Xiaomi – avec de nombreux avantages. Présenté au début de l’année par Xiaomi, le Mi Electric Scooter promet beaucoup. Retour sur les avantages du Xiaomi Mi Electric Scooter, son prix et les avis clients à découvrir sur Amazon, la Fnac ou autres.

Un lancement dans toute l’Europe

Dans les faits, cette nouvelle trottinette électrique de Xiaomi se veut destiner à un segment clairement plus premium qu’à l’accoutumer. Bonne nouvelle également, puisque la Mi Electric Scooter Pro n’est pas destinée qu’à la Chine et son marché. Bien au contraire. Cette dernière est prévue pour toute l’Europe. Et elle est même à FNAC&sa=Rechercher&ref=" 88247 rel="nofollow" target="_blank">découvrir sur le site de la Fnac. Sur le papier, il n’est pas question d’une révolution. Au contraire. Il est question de se rapprocher que ce que proposait déjà la M365. Une trottinette électrique, qui a connu un grand succès.

Les avantages de la Mi Electric Scooter Pro

Premier des avantages de la Mi Electric Scooter Pro, un corps de trottinette qu’il est possible de replier sur lui-même. Cela permet donc un stockage ou un transport bien plus simple. À noter également un double système de freinage (disque à l’avant et à l’arrière) et un frein à récupération d’énergie. Sans oublier la régulation de vitesse. Une fois activé, ce système permettra de conserver la vitesse. Son autonomie, quant à elle, est estimée à 45 kilomètres.

Fnac et prix

Cette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro possède également un écran, directement sur le guidon. Ici, l’utilisateur pourra retrouver la batterie restante, ou la vitesse actuelle. Si la trottinette est disponible en juillet, il conviendra de noter qu’un FNAC&sa=Rechercher&ref=" 88247 rel="nofollow" target="_blank">bon plan Fnac permet de récupérer celle-ci bien en avance. Dès la fin du mois de mai. Pour une somme de 499 euros.

