PC Portable Ultrabook 14″ Asus ZenBook : avantages, prix et avis client

C’est le moment parfait pour craquer sur le PC Portable Asus ZenBook, à découvrir sur Amazon en promotion.

Modèle très apprécié et affiché à plus de 800 euros, le PC Portable Ultrabook 14″ Asus ZenBook possède bien des qualités. Retour sur les avantages, le prix et les avis client.

Les caractéristiques de l’Asus ZenBook

Pourquoi ne pas profiter, pour craquer, d’un bon plan sur Amazon ? Il faut dire que ce modèle de PC Portable Ultrabook possède bien des qualités, à commencer par un écran de 14 pouces, Full HD (1920 x 1080 pixels). De plus, l’Asus ZenBook possède un processeur de 8e génération. Un Intel Core i7 à 1,8 Ghz. Avec 8 Go de mémoire RAM. Et les avis clients sont assez similaires. Le PC Portable Ultrabook 14″ Asus ZenBook vaut le détour !

SSD et carte graphique NVIDIA

À noter également la présence d’un disque SSD de 512 Gigas, en SATA à 6Gb/s. Et d’une carte NVIDIA GeForce MX150. Niveau connectique, l’on pourra souligner une interface USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, et USB-C 3.1 Gen 1. Enfin, notons également la présence d’une prise Micro-HDMI et d’une entrée casque/microphone. Une fois lancé, l’Asus ZenBook tourner sur Windows 10. Edition Familiale en 64 bits.

Bon Plan Asus Zenbook à surveiller

Le prix de cet Asus Zenbook est généralement affiché à 849.99 €. Mais cette fois, l’Asus Zenbook est disponible en promo, permettant de l’acheter sur Amazon a un prix bien moins élevé. Un code de 10 % de réduction était déjà possible, faisant ainsi gagner presque 100 € sur ce modèle. Attention cependant lorsque ce genre de bonne affaire apparaît sur Amazon, car elle ne dure jamais longtemps.

