Free, RED by SFR, Sosh, Orange, Bouygues : comparatif des meilleures Box Internet Fibre

Quoi de mieux, pour se lancer, qu’un comparatif des meilleures Box Internet Fibre ?

Car oui, il peut être difficile de savoir vers quelle Box Internet se tourner. Pourtant, certaines sont meilleures que d’autres, et bénéficient également de moins de problèmes techniques.

Le passage à la fibre

Désormais, toutes les personnes qui habitent dans une grande ville ont une seule idée en tête. Passer à la Fibre pour obtenir la meilleure des connexions Internet possible. Cependant, il existe de très nombreuses offres de Box Internet Fibre, et s’y retrouver est compliqué. Surtout entre Free, RED by SFR, Sosh, Orange et Bouygues Telecom.

Free et RED by SFR

Dans un premier temps, il conviendra de souligner l’offre de Free, et son tarif à 19,99 € par mois pendant une année, au lieu de 44,99 € chaque mois. Pour cette offre, il sera donc question de la Fibre Internet au très haut débit, mais également d’une offre télévisée complète avec TV by Canal. Sans oublier que la Freebox Revolution est équipée d’un lecteur Blu-ray et d’un disque dur de 250 Gigas. Pour RED by SFR, c’est un tarif de 22 € par mois. Sans engagement et location de la Box Internet Fibre comprise. Niveau débit, il est question d’1 Gb/s en download, et de 300 Mb/s en upload. L’option TV, quant à elle, est en supplément. 2 € pour 35 chaînes, ou 4 € pour 100 chaînes.

Sosh, Orange et Bouygues

Nouvel arrivé, le forfait Sosh Fibre à 19,99 € mensuels. Avec cette Box Internet Fibre, le débit pourra atteindre 300 Mbit/s, aussi bien en upload qu’en download. Pour Orange, il faut compter 22,99 € par mois pour la Box Internet Fibre. Après une année, le tarif passera à 41,99 € par mois. Le débit sera le même qu’avec Sosh. Enfin, la Box Internet Fibre de Bouygues Telecom est affichée à 19,99 € par mois, puis 34,99 € après un an. Le débit se hisse à 500 Mb/s en téléchargement. Contre 300 Mb/s en upload.

