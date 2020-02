Amazon Business : 50% de remise sur le premier achat

Amazon Business a été pensé pour les utilisateurs qui possèdent une entreprise.

Utiliser Amazon Business, c’est se trouver face à de nombreux avantages, comme les prix compétitifs. De plus, il est question de 50 % de remise sur le premier achat !

Peu de différences avec Amazon Classique

Le site reste le même ; et avec Amazon Business, il est question de plus de 250 millions de produits. Et une sélection qui se veut réserver uniquement aux professionnels. Autre point à souligner, la comparaison des prix entre les vendeurs, et la livraison gratuite dès 25 € pour les objets expédiés par Amazon. Pour profiter de 50 % de remise sur le premier achat, il suffit d’ouvrir un compte gratuit Amazon Business.

Un meilleur contrôle

Avec Amazon Business, il est possible d’ajouter son équipe et de créer des groupes pour une visibilité complète. Et une bonne gestion des dépenses de l’entreprise. Il est aussi possible de déléguer les achats aux salariés, de définir le seuil des dépenses, et de conserver la validation finale de la commande.

Une trésorerie améliorée

Avec Amazon Business, la gestion des factures est simplifiée. D’autant qu’elles sont à retrouver directement dans le compte client. Les retours sont également très simples et le paiement sur facture (sous 30 jours), permet la simplification des procédures internes, à l’image des remboursements de frais par exemple.

Pour les achats simplifiés

Amazon Business vise notamment l’intégration dans les systèmes. Et ce, grâce à de nombreuses solutions de gestion des achats. De plus, l’outil Amazon Business Analytics est capable de fournir des rapports très détaillés sur les achats.

Comment profiter de l’offre de 50 %

Une fois la création du compte terminé ; et validé, il sera alors possible de profiter d’une offre non-négligeable. 50 % de remise sur le premier achat effectué sur Amazon Business. Pour cela, il suffit de cliquer ici pour découvrir l’offre et ouvrir un compte gratuit Amazon Business .

Partager : Twitter

Facebook