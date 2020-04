Service public : les 5 meilleurs services Internet de l’administration

C’est dans l’idée de simplifier le quotidien, que l’administration propose des services Internet.

Dans les faits, il est désormais possible d’accéder à l’historique d’un véhicule, ou de s’inscrire sur les listes électorales. Retour, sur les 5 meilleurs services Internet de l’administration du service public.

Numéro 5, L’historique d’un véhicule

Avec la plateforme Histovec, les propriétaires et futurs acheteurs de véhicules d’occasion peuvent découvrir de multiples informations. Il est ici question de la première mise en circulation, des changements de propriétaire, ou encore de sa situation auprès de l’administration. Comme l’opposition ou le vol par exemple. À noter que les caractéristiques plus techniques ; marque, puissance, etc. , sont également disponibles.

L’inscription sur les listes électorales, numéro 4

L’inscription sur les listes électorales est possible directement sur Internet. De même, il est possible de choisir sa nouvelle ville dans le cas d’un déménagement. Tout en s’inscrivant sur les listes pour la première fois.

Top 3, Saisir la justice

Utile dans le cas d’un litige avec l’administration. Puisque chaque citoyen peut saisir la justice administrative via Internet. En seulement quelques secondes, il est alors possible de déposer les recours qui ne nécessitent pas d’avocats.

Plainte pour fraude, numéro 2

Autre service disponible sur Internet, le dépôt de plainte pour fraude à la carte bancaire. Et ce, directement depuis la plateforme Perceval. Celle-ci permet donc le dépôt de plainte auprès de la police ou gendarmerie, sans avoir à se déplacer.

Top 1, Violence sexuelle ou sexiste

La plateforme que l’on trouve sur le site service-public.fr permet un signalement simplifié des violences sexistes et sexuelles. Un chat permet également de dialoguer en direct, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des policiers et gendarmes formés aux violences sexuelles et conjugales.







