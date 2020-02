Amazon Music gratuit : profiter de l’offre

Dans la multitude d’offres de streaming musical, il convient d’en essayer un maximum.

Parfois, l’on retrouve de superbes offres pour ces plateformes de streaming musical, et Amazon Music en propose une incontournable. Il est, en effet, possible d’essayer Amazon Music gratuitement, pendant trois mois.

Des millions de chansons

Sortit en France en 2017, Amazon Music s’est clairement dévoilé pour entrer dans la lutte du streaming musical. Et le service fait fort, puisqu’il est question de plus de 50 millions de chansons. Pour rappel, la version offerte avec Amazon Prime (Prime Music) compte deux millions de titres différents. À souligner également que l’offre qui est disponible en cliquant ici, permet d’utiliser le service sur tous les supports du moment. Aussi bien sur Windows, que Mac, iOS, Android, et autres voitures.

Echo pour un meilleur résultat

Bien que disponible sur tous les supports, il est certain qu’Amazon Music devient un incontournable si l’utilisateur possède une enceinte connectée. De la gamme Echo. Dans cette gamme, l’on retrouve Amazon Echo, Echo Dot et Echo Plus.

Profiter de l’offre Amazon Music

Pour rappel, Amazon Music est l’alternative aux géants du streaming musical. Offert par le leader du e-commerce, Amazon Music propose une bibliothèque de titres, qu’il est possible de télécharger pour une écoute hors ligne. Pour profiter de l’offre Amazon Music, il suffit de cliquer ici. Pour rappel, l’offre est réservée aux nouveaux clients et permet de profiter d’Amazon Music Unlimited, pendant trois mois. Il est également possible d’annuler le renouvellement de l’abonnement, pour ne pas être débité après trois mois.

