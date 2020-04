Choisir un ordinateur ultra portable : les 5 critères à comparer

Plus que pratiques en déplacements, les ordinateurs ultra portables ne sont plus réservés à un marché de niche.

Dans les faits, un ordinateur ultra portable se veut très léger, fin, performant et très design. Pour choisir un ordinateur ultra portable, retour donc, sur les 5 critères à comparer.

Numéro 5, Quel écran choisir ?

Dans les faits, nombreux sont les ordinateurs ultra portable qui possèdent un écran d’une diagonale de 33,7 centimètres. Parfait compromis entre confort et compacité. À noter qu’il vaut mieux éviter les ordinateurs ultra portables qui possèdent un écran inférieur en terme de taille. Bien que l’ordinateur sera moins lourd, il peut être compliqué de rester longtemps sur des écrans (et des claviers) plus petits.

Écran tactile ou non, numéro 4

Avant de se pencher sur l’achat d’un écran tactile, il convient de peser les bons et les mauvais côtés. Dans les faits, pour zoomer, un écran tactile se veut très intéressant. Mais pour effectuer des tâches bureautiques plus classiques, aussi bien sur Word qu’Excel par exemple, l’intérêt est nul. Attention également au fait que les dalles tactiles peuvent devenir de véritables miroirs. Notamment à cause de la couche de protection brillante.

Top 3, Le processeur

Dans les faits, il conviendra également de se pencher sur la puissance du processeur. Et à l’heure actuelle, il est surtout question de processeurs Intel. Core i3, Core i5, Core i7, chaque processeur se trouve, respectivement, sur l’entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. À noter que pour une utilisation classique ; Internet, messagerie, photos, textes ou tableurs, un Core i3 est amplement suffisant. Si l’édition 3D ou la retouche vidéo est prévue, il conviendra de privilégier un Core i5 ou i7. Beaucoup plus rapides.

Le choix de la mémoire, numéro 2

À noter que Windows 10 demande 4 Go de mémoire vive pour fonctionner. Et c’est ce que l’on peut trouver dans les ordinateurs ultra portables d’entrée de gamme. Dès lors, il conviendra de choisir un modèle à 8 Go. Notamment pour garantir une fluidité dans l’utilisation. Enfin, la taille du module de stockage est aussi très importante. La majorité des ultra portables proposent 256 Go (128 en entrée de gamme) et c’est ce qu’il faut viser.

Top 1, La connectique

Sur un ordinateur ultra portable, c’est bien la connectique moins riche que sur un PC qui peut poser problème. La prise Ethernet, par exemple, est absente sur de très nombreux modèles. Et cette dernière se veut remplacer par le Wi-Fi et autre Bluetooth. De même que la prise HDMI, puisqu’elle est remplacée un DisplayPort version mini. Choisir un adaptateur sera donc la meilleure option. Notamment pour brancher sur l’ordinateur, un disque dur externe ou une imprimante.

Partager : Twitter

Facebook