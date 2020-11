Les GAFA sont toujours là dans notre quotidien ; mais il existe quelques astuces.

L’utilisation intensive des données personnelles peut mettre à mal bien des utilisateurs. Dès lors, autant se procurer des outils faciles à utiliser, pour échapper aux GAFA.

Le moteur de recherche YaCy

Pour aller encore plus loin que les navigateurs anonymes (comme DuckDuckGo, le moteur de recherche Qwant, ou encore Stratpage), autant se pencher sur YaCy. Ce dernier se veut open source peer to peer. Retour aux débuts du web pour YaCy. Il n’y a aucun enregistrement du comportement de navigation, ni aucune recherche conservée, puisque chiffrées. De plus, il n’est pas question d’un résultat orienté publicité. Bien au contraire. Puisque YaCy ne se veut pas soumis à l’autorité d’un pays. Ni d’une société.

ProtonMail

ProtonMail permet d’avoir des mails, autant protégés que des lingots en banque. Autrement dit, voilà un service de messagerie imprenable, qui fait bien de la concurrence à Gmail par exemple. Cette messagerie utilise un chiffrement de bout en bout. En d’autres termes, il est impossible à quelqu’un d’avoir accès aux mails. D’autant que la CIA elle-même, ne parviendrait pas à venir à bout du cryptage. Un excellent choix donc.

Whaller, contre Facebook

Quoi de mieux, pour lutter contre Facebook, que d’utiliser Whaller ? Ici, l’on reste très loin de l’algorithme de Facebook, qui connaît mieux l’utilisateur que son propre conjoint. Grâce à Whaller, il est question de réseaux privés, qui sont dédiés à un groupe en particulier. Comme les amis, la famille, le professionnel, et ainsi de suite. Chaque groupe est étanche par rapport aux autres. Ainsi, il n’est pas possible de savoir dans quels réseaux s’est inscrit l’utilisateur. De plus, les différents algorithmes de Whaller ne filtrent pas les posts en fonction des likes.

Cozy Cloud

Voilà de quoi passer outre le cloud proposé aussi bien par Apple, que par Google. Avec Cozy Cloud, il est question d’une confidentialité incroyable. Si bien que même La Poste et EDF utilisent Cozy Cloud. Dans les faits, Cozy Cloud protège l’identité des internautes. À la perfection.

Privacy Badger

Utiliser un site Internet aujourd’hui, c’est être sur qu’une grande majorité de ces derniers veulent en savoir le plus possible sur l’utilisateur. Pour pallier à cela, Privacy Badger est l’alternative parfaite. Ici, il n’est pas question de supprimer toutes les publicités ; sans quoi il n’y aurait pas de salaires, mais de pousser les marques à changer. Notamment en changeant d’attitude sur le plan éthique. Les publicités affichées, sont celles des annonceurs qui respectent les utilisateurs, et leur choix de ne pas être suivis en ligne.

