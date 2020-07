LeBonCoin : 5 conseils à suivre pour ne pas se faire arnaquer par une annonce

Le Bon Coin est un lieu de référence pour les bonnes affaires.. Mais aussi pour les arnaques.

Dès lors, il conviendra de tenter de repérer les arnaques pour ne pas se faire avoir. Retour sur 5 conseils à suivre pour ne pas se faire arnaquer par une annonce.

La technique d’approche

Premier point à observer à tout prix, la technique d’approche. Pour les escrocs, il conviendra de capter l’attention. Et les messages directs en font partie. Bien souvent, il s’agira d’un SMS ou d’un message sur la messagerie internet. Mais jamais de contacts téléphoniques. En effet, cela permettrait de déceler un éventuel accent. Et toutes les excuses sont bonnes pour éviter l’appel.

Payer plus cher que le prix demandé

Autre conseil à suivre pour ne pas se faire arnaquer. Ne pas voir le vendeur proposer une grosse ristourne sur le prix affiché, ou ne pas avoir un acheteur voulant payer plus cher que le prix demandé. Car oui, dans la vraie vie, il est plus que rare de voir cela. Et sur Internet, il faut y penser.

Surveiller les moyens de paiement

Bien souvent, une arnaque peut être découverte dans le cas d’une insistance d’un paiement par PayPal. Car oui, pour rappel, PayPal offre le paiement direct. Jamais PayPal ne bloque l’argent jusqu’à la fin de la transaction. Et c’est un point que beaucoup ignorent encore.

La recharge de carte prépayée

De la même façon, effectuer un paiement par recharge de carte prépayée sur Le Bon Coin est souvent ; toujours, synonyme d’arnaque. Car oui, ces moyens de paiement permettent le meilleur des anonymats et ne peuvent pas être tracés. Il est question, par exemple, de PCS, Neosurf, Paysafecard, … . Mais également les mandats, comme Western Union ou Moneygram.

Ne jamais donner trop d’informations

Pour ce dernier point, il conviendra donc de ne jamais divulguer trop d’informations à son interlocuteur. Il faut s’arrêter à son état civil, son adresse et son numéro de téléphone. Bien entendu, il n’est évidemment pas conseillé de donner ses données bancaires, ou son RIB.

Partager : Twitter

Facebook