Comment choisir sa police pour écrire sur Facebook et Instagram ?

Il est tout à fait possible de choisir sa police d’écriture pour les réseaux sociaux.

Quoi de mieux que de se démarquer en proposant une police différente pour écrire sur Facebook et Instagram ? C’est tout à fait possible, ne demande pas beaucoup de temps, et permet un résultat bluffant.

Les applications dédiées

Pour choisir sa police pour écrire sur Facebook et Instagram, il existe divers moyens. Mais des moyens toujours très simples et faciles d’accès. Dès lors, il est tout à fait possible de passer par des sites spécialisés dans le domaine, ou par des applications qui répondront à la perfection à cette demande. Le générateur BeautifulDingBats, par exemple, en fait partie. Ce dernier propose environ quinze polices pour écrire sur les réseaux sociaux. De la police classique, à la plus imaginative. Simple d’utilisation, il suffit d’écrire le texte dans le champ dédié, puis de copier et coller son écriture préférée, directement sur Facebook ou Instagram.

Unicode Text Converter

Bien qu’un peu plus austère dans son interface, le site Unicode Text Converter propose un résultat incroyable. Il sera même possible d’y obtenir un texte étant inversé (haut / bas, ou droite / gauche). Ce qui est parfait pour les amateurs de secrets sur Facebook et Instagram.

Une police avec émojis

Pratique pour personnaliser au mieux une bio d’un compte Instagram. Grâce à LingoJam, l’utilisateur retrouvera un générateur de texte avec plusieurs polices. Mais aussi effets d’écriture et émojis. Autre astuce pour l’utilisation des émojis, les copier directement depuis Emojicopy. Pour un résultat à la hauteur.

