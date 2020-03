Comment partager son compte Netflix ou Amazon Prime Video pour payer moins cher ?

Premier facteur de la baisse des prix, le piratage.

Dans le monde, pas moins d’une personne sur cinq pirate les plates-formes comme Netflix ou Amazon Prime Video. Ce même piratage possède pourtant un avantage, puisqu’il permet de payer moins cher.

Le piratage de compte

Il est possible d’apprendre, selon CordCutting.com, qu’une personne sur cinq utilise le compte d’une tierce personne. Cette technique arrive en tête du côté de Netflix, qui est piraté pendant 26 mois. Amazon Prime Video arrive second avec 16 mois de piratage. Hulu ferme la marche, avec 11 mois de piratage. Soit un manque à gagner estimé à plus de dix milliards de dollars chaque année.

Un piratage positif

Bien qu’illégal dans certains cas, ce piratage permet toutefois de fixer des prix revus à la baisse pour les abonnés. Dans les faits, donc, ce piratage permet une baisse des prix et une amélioration de la qualité de diffusion. HBO en est un très bon exemple, notamment avec la série Game of Thrones, qui se veut être la série la plus piratée de l’histoire. En baissant ses prix pour accéder à la plateforme, HBO aura réussi à réduire le piratage et à attirer d’avantage de monde.

Comment partager son compte ?

Dans les faits, rien n’est plus simple que de partager son compte Netflix ou Amazon Prime Video. En effet, il suffit simplement de donner ; ou de recevoir, son mot de passe. En faisant cela, il sera toujours possible de s’arranger avec la personne, afin de diviser les frais d’abonnement. Et donc de payer moins cher. Il faut cependant faire attention à ce que son mot de passe ne soit pas obtenu de manière illégale.

