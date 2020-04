Il ne faut plus utiliser Internet Explorer

Dans les faits, utiliser Internet Explorer se veut être risqué.

C’est d’ailleurs les derniers dires de Microsoft, qui déconseille fortement l’utilisation d’Internet Explorer. Conçu comme un outil de compatibilité, Internet Explorer n’est pas un vrai navigateur.

Pourquoi utiliser Internet Explorer ?

C’est en 2015, que Microsoft avait lancé le navigateur Edge. Notamment pour tenter de mettre à la très mauvaise réputation d’Internet Explorer. Edge se voulait alors plus moderne et compatible avec les standards web. Cependant, il est à noter que beaucoup sont encore les personnes et entreprises à utiliser Internet Explorer. Surtout dans le cas d’outils développés pour Internet Explorer. Et pour éviter de perdre des compatibilités.

Les dangers de l’utilisation d’Internet Explorer

Microsoft lui-même vient donc conseiller le passage à un navigateur plus moderne. Chris Jackson, qui est un expert en cybersécurité travaillant chez Microsoft, souligne d’ailleurs qu’« Internet Explorer est une solution de compatibilité. Nous ne prenons pas en charge les nouvelles normes Web et, bien que de nombreux sites fonctionnent correctement, les développeurs ne font généralement pas de tests pour Internet Explorer de nos jours. Ils testent sur les navigateurs modernes ».

Se tourner vers Chrome, Firefox, Opera ou Edg

Il est question de rapidement se tourner vers les autres navigateurs Internet proposés. Qui sont plus en adéquation avec les standards web. Attention cependant à Edge, qui possède quelques problèmes de compatibilité avec divers sites Internet. Il est également question de Chromium. Une fois la transition effectuée, Edge se voudra plus performant sur les sites web testés pour Chrome. Ce dernier reste d’ailleurs, à l’heure actuelle, le navigateur Internet le plus utilisé.

