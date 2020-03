Cyberharcèlement : comment se défendre en ligne et sur les réseaux sociaux ?

Le cyberharcèlement est devenu une réalité que les élèves de tous âges doivent apprendre à gérer au quotidien. La loi française s’est durci pour lutter contre le e-harcèlement, mais comment se défendre lorsque l’on est attaqué sur Internet ou sur les réseaux sociaux ? Explications.

Le cyberharcèlement dans la loi

L’article 222-33-2-2 du Code pénal souligne que « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » De plus, il est à noter qu’un seul message peut amener à la justice, comme stipulé lors de la modification de l’article, le 3 août 2018. « lorsque (d)es propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».

Sanctions et prescription

Le cyberharcèlement peut être puni de 15 000 euros d’amende, et d’une année d’emprisonnement. Et cela peut aller jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Notamment dans le cas de circonstances aggravantes. De plus, le délai de prescription est de six années. Cependant, il est question d’une augmentation, à dix années.



Faire face au cyberharcèlement

Dans le cas d’un cyberharcèlement reconnu, la première chose à faire est de porter plainte. Soit à la police, à la gendarmerie, ou par courrier au procureur de la République. Bien sûr, il convient de rassembler les preuves nécessaires, ce qui ressemble la principale difficulté. Attention donc à garder les mails, et à prendre des captures d’écran.

Cyberharcèlement : le harcèlement scolaire sur Internet – L’émission du Magazine de la santé en vidéo

Insultes, crachats, humiliations publiques… le harcèlement scolaire touche aujourd’hui 12% des élèves du primaire et 10% des collégiens. Des chiffres en baisse pour la première fois en France depuis 20 ans. Mais le harcèlement ne s’arrête pas aux portes des établissements scolaires. En ligne de mire, les réseaux sociaux. C’est ce qu’on appelle le e-harcèlement. Il s’agit de propos diffamatoires, des rumeurs ou des moqueries propagées à plus grande échelle que la cour d’école. Pour parler de ce phénomène, Justine Atlan, directrice de l’association E-enfance, était l’invitée du Magazine de la santé. Un entretien à découvrir en vidéo.

