Beaucoup de personnes font des micro-tâches en ligne ; notamment pour améliorer les Intelligences Artificielles.

Bien que les outils numériques puissent être, à terme, autonomes, ils doivent encore compter sur les humains pour l’instant. 250 000 travailleurs du clic sont présents en France, et effectuent des tâches simples, rémunérées quelques centimes seulement.

Les micro-tâches du clic

C’est un groupe de chercheurs de Télécom ParisTech, du CNRS et de MSH Paris Saclay qui a mis en avant ces 250 000 travailleurs du clic en France. Ces derniers ont également souligné que, « Souvent répétitives et peu qualifiées, [les tâches] consistent, par exemple, à identifier ou nommer des objets sur des images, transcrire des factures, traduire des morceaux de texte, modérer des contenus (comme des vidéos), trier ou classer des photographies, répondre à des sondages en ligne ». Cela permet notamment de parfaire les algorithmes d’intelligence artificielle.



3 catégories de travailleurs du clic

Toujours d’après les chercheurs, il existe trois catégories de travailleurs du clic en France. Ceux qui sont très actifs et qui sont présents hebdomadairement sur les plateformes de micro-travail. Ils sont 14 903 au total. Vient ensuite les 52 337 personnes qui effectuent ces tâches au minimum, une fois par mois. Enfin, il est possible de souligner les 266 126 travailleurs du clic occasionnels.

Les plateformes de micro-travail

En France, il est possible de trouver de nombreuses plateformes de micro-travail. Dont Wirk, qui est le principal site pour les travailleurs du clic. L’on pourra également noter Microworkers, Ferpection ou Appen. Sans oublier le site d’Amazon, Mechanical Turk. Il sera également possible de souligner que Facebook et Google font travailleur les utilisateurs, sans que ces derniers ne s’en rendent compte. Les fameux Captcha en sont un très bon exemple. Ces derniers sont destinés à prouver que l’utilisateur est humain. Et ils peuvent très bien être utilisés pour divers algorithmes de reconnaissance d’images.

