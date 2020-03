Un VPN permet d’aller sur Internet en sécurité, et de manière anonyme.

Très bons choix lorsqu’il s’agit d’aller sur Internet, les VPN permettent la navigation anonyme sur Internet. Retour sur les meilleurs VPN pour aller sur Internet en toute sécurité.



Numéro 4, TunnelBear

Dans les faits, le VPN TunnelBear se démarque par sa grande facilité dans son utilisation. En plus de proposer une interface simple. TunnelBear est recommandé pour les débutants et un simple clic sur un interrupteur (On / Off) active ou désactive ce VPN. De plus, une version gratuite limitée à 500 Mo de données permet de s’y essayer avant d’opter pour une version payante.



CyberGhost VPN, Numéro 3

3 000 serveurs, de 60 pays du globe. Voilà ce que propose CyberGhost VPN pour cacher l’adresse IP et sécuriser les données des utilisateurs. De nombreuses options sont disponibles, comme le blocage du contenu malveillant, et le blocage des publicités au niveau du serveur. Bien sûr, chaque option est payante et le prix de l’abonnement dépendra de la durée. Privilégier un abonnement de longue durée, permettra quelques économies ; jusqu’à 81 % de réduction.



Numéro 2, HotSpot Shield

Disponible sur Windows, Mac, iOS, et Android, HotSpot Shield est également disponible sur le navigateur Chrome. Très simple d’utilisation, HotSpot Shield propose toutes les caractéristiques d’un bon VPN. Là aussi, plusieurs versions sont disponibles. Une gratuite limitée à 500 Mo de données et n’offrant que les serveurs américains, ou des versions payantes premium. Avec données illimitées.

NordVPN, Numéro 1

Record total pour NordVPN, avec pas moins de 5 193 serveurs. Sur 62 pays du monde. C’est clairement, et à l’heure actuelle, la meilleure offre possible. Pas moins de six appareils en même temps peuvent être connectés. Avec un chiffrement en AES 256 bits. De plus, NordVPN propose plusieurs types de serveurs en fonction des besoins des utilisateurs. Serveurs IP dédiée, serveurs double VPN, serveurs masqués, serveurs compatibles avec routeur oignon, ou encore des serveurs qui se veulent optimisés pour le P2P. À noter qu’il n’y a pas d’offre gratuite du côté de NordVPN.



