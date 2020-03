C’est un vol d’essai qu’aura réussit à effectuer la voiture volante de Boeing.

Dans les faits, cette voiture volante se veut plus comme un monomoteur ; un véhicule qui a réussi un vol stationnaire. Retour sur la future voiture volante de Boeing.



Un test réussi de Boeing

C’est en janvier que Boeing a annoncé le test réussi d’un prototype de voiture volante. Il est ici question d’un futur taxi aérien, autonome. Cette voiture volante a effectué un vol stationnaire avant d’atterrir à nouveau. Le tout, grâce à un fuselage qui ressemble à un monomoteur des plus classique. Il sera aussi possible de noter les patins ; longs, et équipés d’hélices. Un peu à l’image des drones que l’on connaît.



Boeing NeXt et Aurora Flight Sciences

Chargé de coordonner l’entreprise dans le développement de transports aériens urbains, Boeing NeXt s’est appuyé sur Aurora Flight Sciences. C’est ensemble qu’ils ont développé le prototype en question. Le responsable des technologies du constructeur a d’ailleurs souligné, dans un communiqué : « En un an, nous sommes passés d’un concept à un prototype qui vole »

Limite de 80 kilomètres

Si le véhicule fait environ neuf mètres de long, il est prévu pour être autonome. Mais uniquement dans un rayon de 80 kilomètres. Pour John Langford, PDG d’Aurora, « Voilà à quoi ressemble une révolution et c’est à cause de l’autonomie », avant de rajouter qu' »Une véritable autonomie va rendre possible un transport aérien urbain silencieux, propre et sûr ». À noter que d’autres entreprises se sont également lancées dans un tel projet. Comme Airbus et son Vahana, Uber, et Aston Martin.







