YouTube : combien gagnent Cyprien, Norman et les YouTubers avec leurs vidéos ?

Il est à noter que les chiffres sont très loin de correspondre à ce que disaient les deux YouTubers il y a quelques années.

Cyprien, en 2014, assurait que YouTuber n’est pas ce qui rapporte le plus et que le travail effectué rapporte assez pour vivre correctement. Pour Norman, il assurait gagner 100 000 euros par an.



La réalité est tout autre, et l’on apprend cela grâce à des documents obtenus par BFMTV. En 2015 et 2016, Norman gagnait 400 000 euros chaque année. Cyprien, le double. Les bénéfices de Norman se sont hissés à 1,5 millions d’euros en cinq années. Et trois ans seulement pour Cyprien. Ces chiffres sont les bénéfices des entreprises de Norman et Cyprien, et comprennent donc les revenus de publicité YouTube. Mais également les contrats d’annonceurs. De plus, il est à noter qu’être YouTuber est plus que rentable. En effet, c’est une marge record qui se présente dans le milieu. Une marge qui dépasse les 70 %.



Des solutions d’optimisation fiscale

Pour payer moins d’impôts, Cyprien et Norman n’ont pas hésité à passer d’une entreprise individuelle, à une SAS et une SASU. Hervé Israël, avocat, expliquait que « Cela leur permet de payer un impôt sur les dividendes de 30%, au lieu d’être soumis à l’impôt sur les revenus à 45%, plus la CSG et la CRDS à 17,2% ». Bien sûr, en toute légalité. À noter que Cyprien possédait un chiffre d’affaires de 375 061 euros en 2013, et de 827 806 € trois ans plus tard, en 2016. Du côté de Norman, le chiffre d’affaires est passé de 314 984 € en 2012, à un total de 653 561 euros en 2016. Le bénéfice de Cyprien en trois ans, 1,5 million d’euros. Norman aura également un bénéfice d’1,5 million d’euros, mais en un peu plus de temps.









Partager : Twitter

Facebook