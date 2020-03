La solution pour regarder toutes les chaines TV sur Freebox

Il existe une solution afin de regarder toutes les chaînes TV pour les possesseurs de Freebox.

Cette solution passe directement par une application, l’application M3U Player. Grâce à cette dernière, tous les possesseurs de Freebox (Revolution, One, Delta) sont capables de recevoir tout le bouquet TV, gratuitement depuis un autre appareil.



Se téléchargeant sur le Freestore (la boutique en ligne d’applications pour Freebox), l’application M3U Player fait un très bon travail. En effet, une fois celle-ci installée, et après quelques réglages, il suffira de récupérer un fichier M3U dirigeant vers les flux TV. Tout cela gratuitement. Sur Internet, il ne sera donc pas difficile de trouver des sites qui diffusent justement ces fichiers M3U. Aussi bien pour les chaînes Françaises, que pour les chaînes internationales. Les chaînes avec abonnement sont également de la partie. Cependant, si les chaînes gratuites fonctionnent parfaitement, les chaînes avec abonnement seront bien réservées à celles et ceux qui se seront déjà délestés de l’abonnement en question.



Une solution de taille

C’est le site Universfreebox ; spécialisé dans l’univers du fournisseur d’accès à Internet et mobile, qui a mis en avant cette solution. De plus, il sera possible de souligner que, grâce à la diffusion TV sur Internet, obtenir les flux TV est très facile. Les listes format M3U sont légions et sont utilisables avec de nombreux lecteurs vidéos compatibles. À l’image de VLC par exemple. Cette application (M3U Player) rend la technique encore plus simple qu’auparavant. Notamment pour un meilleur confort ; n’importe quelle chaîne pourra être obtenue sur un téléviseur. En utilisant simplement la télécommande.









Partager : Twitter

Facebook