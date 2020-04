Ordinateur ultraportable : comment choisir un Asus Zenbook ?

Les Asus Zenbook parviennent à s’imposer dans le monde de l’ordinateur ultraportable.

Les formats ultracompacts sont décidément à l’ordre du jour. Et ces formats ne laissent désormais plus de côté les performances et les diverses fonctionnalités ; retour donc, sur le bon choix pour choisir un Asus Zenbook.

Niveau performances, la mini taille de l’Asus Zenbook ne joue clairement pas en sa défaveur. Bien au contraire même. Les derniers modèles d’Asus Zenbook embarquent des configurations incroyables. Largement capables de répondre efficacement aux besoins les plus rudes. Et le bilan est le même pour le stockage. Du côté du confort, les ordinateurs ultraportables Asus Zenbook proposent la reconnaissance faciale et vocale. La présence d’Alexa et Cortana permettent également d’utiliser l’Asus Zenbook avec la voix. Pour toujours plus de facilité. Le système ErgoLift, qui était présent sur divers modèles d’Asus, est présent ici. Dans les faits, cela permet de surélever le clavier pour maximiser son confort de frappe ; peu importe la situation.



Innovations et Design

Les Asus Zenbook possèdent toutes les dernières innovations du marché. Et pas n’importe où, dans le touchpad de l’ordinateur ultraportable. Ainsi, la zone tactile peut même devenir un écran tactile secondaire, à haute résolution. Sur le papier, cela permet un gain notable de personnalisation, et de productivité. Enfin, sur un plan design, les Asus Zenbook proposent des écrans avec bords ultrafins. Dans sa globalité, le rapport écran / appareil se hisse à 92 %. Et cette amélioration permet un résultat de taille. Immersion et résolution jusqu’à 4K UHD, sans sourciller. Et sans images impactées par un éventuel bord.

Partager : Twitter

Facebook