Les mots de passe à éviter absolument

C’est grâce à SlashData que l’on connaît désormais les pires mots de passe !

Les mots de passe sont souvent compliqués à mettre en place, et l’on préfère viser la facilité ; comme 123456. Un mot de passe à éviter absolument, puisque, ce dernier, est le numéro un des pires mots de passe !

L’importance des mots de passe

Pourtant, nous ne le savons tous que trop bien, les mots de passe se doivent d’être sécurisés. Et différents en fonction des sites utilisés. Cependant, difficile d’utiliser d’innombrables mots de passe pour l’accès aux différents sites. Et une tendance ne ressort que trop bien. Nous utilisons les mêmes mots de passe ; loin d’être sûrs. Certains mots de passe sont néanmoins pires que d’autres, et sur ces derniers que nous allons revenir.



L’enquête de SlashData



Afin de créer la liste des mots de passe à éviter absolument, SlashData a utilisé environ 5 millions de mots de passe qui ont été divulgués dans diverses fuites de données. Des mots de passe principalement utilisés en Europe et en Amérique du Nord. Pour SlashData, pas moins de 10 % des utilisateurs possède un mot de passe dans le Top 25 des pires mots de passe. De plus, 3 % des utilisateurs ont déjà protégé leurs données avec le fameux 123456 !



La liste des mots de passe à éviter

Pour rappel, il faut absolument utiliser un mot de passe complexe pour sécuriser ses données. Et des générateurs existent pour aider à y parvenir. Pour s’en rappeler, il est également possible d’utiliser des gestionnaires de mots de passe ; afin de laisser sa mémoire souffler. Enfin, voici donc la liste des mots de passe à éviter absolument.

1 – 123456

2 – password

3 – 123456789

4 – 12345678

5 – 12345 6 – 111111

7 – 1234567

8 – sunshine

9 – qwerty

10 – iloveyou

11 – princess

12 – admin

13 – welcome

14 – 666666

15 – abc123

16 – football

17 – 123123

18 – monkey

19 – 654321

20 – [email protected]#$%^&*

21 – charlie

22 – aa123456

23 – donald

24 – password1

25 – qwerty123









Partager : Twitter

Facebook