Comparatif des meilleures offres de forfait mobile : promos et réductions chez Free, B&You, RED by SFR et Orange

Les grands opérateurs ne cessent de proposer des offres de forfait mobile intéressantes.

Pour attirer toujours plus d’éventuels clients, les acteurs majeurs de la téléphonie misent sur les meilleures offres de forfait mobile. Retour sur les promos et réductions chez Free, B&You, RED by SFR et Orange.

Promos Free

Chez Free notamment, il est question d’offres alléchantes, comme celle à 8,99 € par mois pendant un an. De plus, ce forfait se veut sans engagement. Au programme de cette offre, un forfait avec 50 Go de data en 4G+, puis un débit réduit si la limite est dépassée. Bien sûr, il est aussi question d’appels, SMS et MMS illimités. Pour aller plus loin, les appels sont illimités vers fixes et mobiles en France et DOM. Les SMS et MMS sont illimités vers les mobiles Français et les SMS sont illimités vers les DOM.



RED by SFR à vie

Promo et réduction intéressante chez SFR, puisque le forfait RED by SFR 40 Go est à 10 €, sans engagement, et à vie. Ici, il est donc question de 40 Go en 4G tous les mois. Du côté de la téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les DOM. Pour les SMS et MMS, ils sont présents dans l’offre, avec 200 destinataires différents, mensuellement.



B&You et l’illimité

Le forfait B&You 40 Go est à découvrir à 9,99 €. Ici, il est donc question de 40 Go par mois en 4G et de communications illimitées. Aussi bien sur les appels, que les SMS et MMS. En France et dans les DOM. De plus, l’offre permet l’envoi de SMS et MMS vers les mobiles Français illimités, même en déplacement dans un pays Européen.

