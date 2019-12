Apprendre une langue étrangère avec une appli, la marche à suivre

Apprendre une langue étrangère avec une appli permet de surmonter certains blocages.

Dans les faits, les applications d’apprentissage d’une langue étrangère permettent un entraînement sur la grammaire, tout en enrichissant le vocabulaire. Pourtant, il est bien question d’un débat sur l’efficacité de ces dernières ; à cause de l’expression écrite et orale.

Busuu et ses programmes

L’un des leaders de langue étrangère avec une appli, Busuu. Pas moins de 12 langues sont disponibles, dans un modèle freemium. À savoir donc, une partie du contenu gratuite, et l’autre payante. Débutants sur Busuu, l’utilisation de l’appli sera moindre au fur et à mesure de la progression. Efficace, celle-ci se veut très utile pour préparer des vacances, mais également pour connaître une progression sur le plan professionnel. Sans oublier pour les études, ou pour vivre à l’étranger. 15 minutes à chaque fois, et plusieurs fois par semaine. Voilà le temps qu’il faut, en moyenne, y consacrer pour apprendre une langue étrangère.



Une satisfaction globale



À noter que 75 % des utilisateurs de Busuu soulignent que la correction de l’appli est efficace. Pourtant, comme toutes les appli, Busuu ne permet un retour que limité sur la progression et les corrections. Très loin, donc, du suivi donné par les enseignants par exemple. D’autant que l’utilisateur ne saura pas pourquoi la réponse est fausse. Pourtant, ils sont plus de 92 % à dire que l’application a répondu à leurs attentes. Sans oublier qu’une appli de langue étrangère aidera toujours à améliorer les connaissances de la langue apprise.

Les erreurs ne sont pas graves

Apprendre une langue étrangère passe, de plus en plus, par la communication. Dès lors, il est idéal de se tourner vers les diverses appli d’apprentissage, puisque l’erreur n’est pas grave. En effet, il est possible de s’entraîner, et de se tromper, sans le moindre risque. Dans un environnement des plus rassurants. Ces mêmes applis devraient être conseillées par les enseignants, notamment pour y effectuer les exercices de grammaire. Qui se veulent répétitif.



