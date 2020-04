Choisir un jeu vidéo adapté à chaque âge : 3 conseils

En fonction de l’âge, certains jeux sont à choisir ; notamment pour éviter les jeux plus violents.

Car oui, il convient de faire attention lorsque l’on choisit un jeu destiné à un enfant, puisque certains se veulent parfois très violents. Retour sur 3 conseils pour choisir un jeu vidéo adapté à chaque âge.



Regarder le Pegi

Premier conseil, et non des moindres, le Pegi. Celui-ci est un système de classification ; un peu comme les films diffusés au cinéma ou à la télévision. Depuis 2003 maintenant, le Pan European Game Information (Pegi) est valable aussi bien en France, que dans 37 pays dans le monde. Ce dernier classe les jeux dans des catégories, en fonction de l’âge minimum demandé. Ainsi, un jeu tout public se verra afficher un 3 sur fond vert. Attention cependant, puisque cela ne voudra pas dire que la difficulté soit adaptée à un jeune enfant. Mais que le jeu vidéo en question ne possédera rien de choquant.



Les différents pictogrammes

Si un ado venait à demander un jeu vidéo déconseillé aux moins de 18 ans ; par exemple, il faudra se tourner vers les pictogrammes affichés sur la boite. Une forme de poing ? Cela signifie de la violence. Une araignée indique des scènes pouvant faire peur. Tandis qu’une seringue est apposée lorsque le jeu fait référence à de la drogue.

Discussion, conseils et partage



Avant d’effectuer un achat, pourquoi ne pas avoir une discussion avec l’enfant ? Notamment pour lui demander pourquoi il désire ce jeu et pas un autre. Peut-être que ses copains y jouent ? Quelques conseils d’un vendeur des boutiques dédiées aux jeux-vidéo peuvent également mettre sur la voie d’un achat, et pas d’un autre. Enfin, une fois le jeu à la maison, il est aussi possible de prendre la manette et de partager avec son enfant. Cela, notamment, pour se rendre compte de ce que l’enfant va découvrir dans cette aventure.

Partager : Twitter

Facebook