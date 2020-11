Créer sa chaîne YouTube en 3 étapes

Dans les faits, créer sa propre YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube n’a rien de bien compliqué, et permet de partager son savoir ou sa passion.



Sur le papier, posséder sa propre YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube n’a rien de sorcier, et ne demande pas vraiment de connaissances particulières. Retour, donc, sur 3 étapes clé pour créer sa propre YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube.



Inscription sur YouTube

Avant tout, il convient donc de s’inscrire sur YouTube pour publier des vidéos. Pour s’inscrire à YouTube, il faut notamment posséder un compte Google. Pour cela, et en étant sur le site de Youtube, il suffit de cliquer en haut à droite, dans l’espace créer un compte. Une fois les diverses informations remplies, le compte sera créé. Il convient ensuite de se connecter, avec le compte Google fraîchement fait.



Création de la YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube



Ici, il convient de remplir encore quelques informations, mais qui sont directement destinées à la chaîne. Comme le nom de la chaîne et sa catégorie. Par catégorie, il est question de produit ou marque, société, établissement / organisation, ou encore arts, spectacles, sports et autres. À noter que le nom de la chaîne se veut très important, puisqu’il sera présent dans l’URL. Il faut donc privilégier un nom très simple à retenir, mais qui soit en rapport avec les vidéos présentes. Attention aussi à bien remplir la description de la chaîne, puisque les premières phrases seront visibles sur YouTube. Le plus important doit donc se trouver au début. Une fois quelques critères remplis, il sera possible de personnaliser le lien de la YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube. Cela permettra d’enlever la série de chiffres, pour offrir aux abonnés quelque chose de plus mémorisable. Une étape à ne clairement pas négliger.



Upload et organisation de la YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube

Rien n’est plus facile que d’uploader des vidéos sur YouTube. En effet, il suffit de définir le niveau de confidentialité de cette dernière (à savoir privée ou public), puis de choisir le fichier sur l’ordinateur. Beaucoup de formats de vidéos sont acceptés. S’il est question d’un format non supporté, les outils de dépannage de YouTube permettront de convertir ce dernier. Bon à savoir, l’audio seul ou les images ne peuvent pas être uploadés sur YouTube tels quels. Il faut les associer à un format compatible. Et cela peut passer par l’utilisation d’un logiciel de montage. À noter que la YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube peut également être modifiée, esthétiquement. Une étape à prendre en compte, pour créer quelque chose qui ressemble à l’utilisateur. Cela passe aussi bien par le logo, que la bannière et la disposition des vidéos, et des listes de lecture.





