Smartphone neuf ou reconditionné : comment choisir ?

Pour 44 % des Français, il est important d’avoir toujours les dernières technologies ; et cela peut représenter un lourd budget.

Dans les faits, 20 % des Français se tournent vers les smartphones reconditionnés pour se faire plaisir. Cela n’est pas vraiment une question de budget, mais se veut être un choix de consommation bien défini.



L’attrait des nouvelles technologies



Avant d’aller plus loin, il convient de noter qu’il est très facile de tomber en admiration devant les produits les plus technologiques. Dès lors, les comportements d’achat peuvent être modifiés. Et compulsifs. En France, une personne sur deux déclare vouloir toujours être possesseur des dernières innovations. Pour pas moins de 90 % des Français, les technologies facilitent la vie. Selon l’Observatoire E.Leclerc des nouvelles consommations.



Un marché du reconditionné en hausse



Dans les faits, un Français change son smartphone plus régulièrement que les autres objets technologiques. Tous les deux à trois en moyenne. Selon diverses études. De plus, ils sont 18 % à privilégier les smartphones reconditionnés. Ainsi, ce sont deux millions de smartphones reconditionnés qui se sont vendus en 2016 sur le territoire. Pas moins de 10 % des ventes totales de smartphones. Et cela, peu importe la classe sociale. En effet, tous les Français peuvent se diriger vers les smartphones reconditionnés. Certains plus facilement que d’autres.



Une alternative à l’obsolescence programmée



L’obsolescence programmée est un véritable fléau dans le monde de la technologie. Pour rappel, l’obsolescence programmée est une manière de procéder des fabricants, pour rendre inutilisable l’appareil, au bout de quelques années. Dès lors, se pencher vers un smartphone reconditionné se veut être un acte citoyen. Tout en devenant un argument de vente.









Partager : Twitter

Facebook