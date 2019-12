Comment trouver un smartphone performant au bon rapport qualité prix ?

L’achat d’un nouveau smartphone demande parfois réflexion ; quitte à prendre en compte l’ajout de quelques euros de plus, pour un stockage plus important.

20 millions de smartphones ont trouvé preneur en France, rien que pour l’année 2016. Il faut dire que l’évolution était rapide, puisque seulement un million de smartphones étaient vendus huit ans auparavant ; mais comment trouver le meilleur smartphone ?

Prendre le temps de la réflexion

En effet, pour tenter de faire le meilleur choix et pour trouver un smartphone performant au bon rapport qualité prix, rien ne vaut la comparaison. Et le temps de la réflexion. Il faut également souligner que 70 % des Français ne se tourneront plus vers une marque déjà achetée dans le passé. À noter également, 30 % des Français visent les promotions pour réfléchir. Des bonnes affaires peuvent, en effet, récompenser le temps de la réflexion.

Un choix entre le prix et la performance

Pour la majorité des Français, le rapport qualité prix est très important, à hauteur de 48 %. Il faut, en effet, savoir que le prix se veut discriminant pour 42 % des Français. Bien sûr, le prix n’est pas le seul facteur à entrer en compte. Car oui, 27 % des Français se tournent, en priorité, vers le smartphone le plus performant sur le plan technique. Puisque les caractéristiques compteraient bien plus que le service après-vente et autre durée de garantie.

Le smartphone à la mode ou le plus simple d’utilisation ?

Au même niveau que celui de la marque du smartphone, la facilité d’utilisation entre en compte. 30 % des plus de 45 ans privilégient d’ailleurs les smartphones les plus simples. De plus, il faut savoir qu’à l’inverse d’un équipement à l’intérieur de la maison, tout le monde pourra voir le smartphone que l’on utilise. Ainsi, 15 % des Français privilégient le design du smartphone. De plus, 14 % des Français se tourneront vers le smartphone dont tout le monde parle. Fait notable et nouveau, 18 % des Français se tournent vers l’occasion pour remplacer leur smartphone.

