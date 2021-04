En vacances, quels objets technologiques emporter ?

Désormais, il est très rare que les Français se déconnectent pendant les vacances ; smartphones et tablettes sont toujours de la partie.

Dans les valises actuelles des vacanciers, il y a des objets qui reviennent constamment et qui changent la façon de profiter des vacances ces dernières années. En effet, outre l’inévitable crème solaire et serviette de plage, il faut faire une place pour les objets connectés.

Le smartphone et ses applications

Objet technologique à ne clairement pas oublier, le smartphone. Ce dernier propose un large éventail d’applications. Aussi bien pour des conseils, qu’autres bons plans et indications pratiques. Si un tiers des vacanciers confirment une utilisation quotidienne du smartphone, 40 % de ces derniers vérifient la météo et les horaires d’ouvertures. De la même façon, le smartphone est un inévitable des vacances, pour y consulter les avis de restaurants, bars, … .

Les lunettes de soleil connectées

Le choix du lieu de vacances se fait, pour 40 % des 22 à 37 ans, en fonction du potentiel « instagrammable« . Les dernières évolutions du comportement des consommateurs ont donc permis la création de nouveaux objets, comme les Spectacles, les lunettes de soleil connectées. Ces dernières permettent, outre une protection classique contre les rayons UV, de prendre des photos et vidéos. Avant de les partager dans la foulée en ligne, directement sur le réseau social Snapchat.

Les caméras connectées

Si beaucoup apprécient encore les vidéos souvenirs des vacances ; d’autres se penchent plutôt sur les vidéos de surveillance. En effet, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à vouloir garder un œil sur leur habitation, et cela est possible grâce aux caméras connectées. La crainte du cambriolage en est la principale raison.

