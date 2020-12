Téléphone tombé dans l’eau : que faire pour le sauver ?

Parfois, un smartphone peut prendre la direction de l’eau, sans qu’on le veuille vraiment.

Une fois cette mésaventure arrivée, il est toutefois possible de faire sécher son téléphone ; notamment pour tenter de le sauver. Retour sur la marche à suivre pour sauver un téléphone tombé dans l’eau.

Avant tout, il convient de ne surtout pas essayer d’allumer son téléphone. Bien sûr, il n’est pas question ici des smartphones étanches, qui ne risquent pas vraiment l’eau. Pour les autres, il faut sortir le téléphone de l’eau, le plus rapidement que possible. Si cela est une évidence, il faut savoir que les dégâts infligés au téléphone se verront limités. Ne pas allumer le téléphone est la leçon suivante. En effet, tenter d’allumer le téléphone sortit de l’eau, pourrait provoquer un court-circuit difficile à rattraper. Il convient donc d’ouvrir le téléphone et d’en enlever la batterie et la carte SIM. Notamment pour sécher l’eau infiltrée. Les astuces de grand-mère fonctionnent également très bien, dans le cas où le téléphone est un ancien modèle. Il suffit de plonger le téléphone ; batterie exclue, dans du riz non cuit pendant au moins 24 heures. Jusqu’à plusieurs jours dans les cas les plus inquiétants. Car oui, le riz est capable d’absorber l’humidité !

SAV et prévenir le risque de l’eau

Si le téléphone ne s’allume pas après l’avoir laissé sécher ; il vaut mieux éviter d’essayer de régler soi-même le problème. Au contraire, il faudra contacter le fabricant. Comme dit le proverbe ; « Mieux vaut prévenir que guérir ». Dès lors, autant privilégier les housses étanches pour téléphones. Ces dernières sont capables de rendre le téléphone hermétique ! De quoi passer des journées au bord de l’eau en toute tranquillité.

