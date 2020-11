Les 3 outils indispensables et gratuits pour gérer son temps

Le proverbe le dit très bien, le temps c’est de l’argent ; et des applications peuvent aider dans cette optique.

Bien souvent, il est possible de se retrouver à mettre une tâche de côté, et à totalement l’oublier jusqu’à la dernière minute. Pour éviter cela, il existe des outils ; indispensables et gratuits, pour mieux gérer son temps et faire face aux imprévus.

Clockify

Application indispensable, dans le cadre du time-tracking. Cela permet notamment d’évaluer le temps passé sur une tâche en particulier. Utile surtout lorsqu’il est question de basculer entre diverses tâches dans la même journée par exemple. Cette application démarrera un chronomètre, et tournera en tâche de fond ; pour ne pas déranger. Ici, il sera surtout question de ne pas oublier de stopper le chronomètre.

Google Agenda / Calendrier Apple

Deux références dans la matière d’agenda. Ces mêmes outils sont disponibles un peu partout et peuvent synchroniser le planning, directement sur le smartphone. Dans les faits, un calendrier est très important pour gérer au mieux son temps. Certaines tâches sont récurrentes, mais sont parfois mises de côté. Sans compter qu’avoir un agenda bien tenu, avec toutes les tâches à accomplir, permet une meilleure productivité.

Todoist pour une liste de choses à faire

Sur le papier, la todo list permet, simplement, de ne jamais rien oublier dans les choses à faire. Cela permet aussi de gérer son temps au mieux. Couplé à l’agenda, cet outil est un indispensable de la bonne tenue d’un emploi du temps. Elle permet également de ne pas remettre au lendemain les choses urgentes du jour.

