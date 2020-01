Que vaut vraiment Qwant le moteur de recherche alternatif à Google

Made in France, le moteur de recherche Qwant est désireux de mettre à mal le géant absolu, Google.

Cela fait quelque temps maintenant, que Qwant communique plus que la moyenne pour se faire connaître au plus grand nombre. Certains experts présentent le projet Qwant comme un Airbus des moteurs de recherche. D’autres comme un Concorde des moteurs de recherche. Question de point de vue, mais dans les faits, le Ministère de la Défense et l’Assemblée Nationale ont souligné qu’ils installeront, par défaut, le moteur de recherche Qwant.

La principale qualité du moteur de recherche alternatif à Google ? Il respecte les données privées des utilisateurs. Car oui, Google récupère un maximum de données personnelles de ses utilisateurs. Et si cette confidentialité pouvait suffire à séduire un maximum d’utilisateurs ? Un chiffre est mis en avant ; Qwant représenterait désormais 8,3 % des parts de marché en France. C’est un article des Echos qui aura relayé cette nouvelle information. Attention cependant à ce chiffre, puisqu’il provient d’une étude de médiamétrie. Cette dernière estime en fonction d’un panel de 30 000 Français connectés, que 3,5 millions d’utilisateurs auraient accédé à Qwant au moins une fois, en juin 2018.

Un chiffre faussé ?

Avant d’aller plus loin, il faut savoir que ce chiffre ne rapporte que les visites uniques. Cela ne représente donc pas des parts de marché. En se basant sur les pages vues et autres visites, des études estiment que Qwant représenterait, en réalité, entre 0,5 % et 2 % du total se répartissant les moteurs de recherches. D’après Qwant, ces données sont minorées. Cependant, l’entreprise souligne avec exactitude, ne pas posséder 8,3 % de parts de marché. Même si le moteur de recherche alternatif à Google peut se montrer séduisant, attention donc à ne pas prendre tous les chiffres donnés, sans se renseigner.

Pour fonctionner, Qwant utilise un fonctionnement en double indexation inversé, à la manière de son grand rival américain. Mais ses algorithmes de recherche sont antérieurs à ceux de Google. Au-delà des simples parts de marché, il faut donc analyser la cohérence des résultats affichés par le moteur de recherche Qwant.

En vidéo, l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur Qwant, le moteur de recherche alternatif à Google

Et pour les professionnels du web, l’enjeu est de bien comprendre l’impact de Qwant en SEO.

Voici la vidéo de 1 minute 45 consacrée par l’émission Désintox d’Arte au moteur de recherche alternatif et la menace qu’il représente pour Google. Dans un vrai-faux rondement mené, les journalistes d’Arte décortiquent quelques unes des idées reçues les plus répandues sur Qwant.

