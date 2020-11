Cybersécurité : les failles des entreprises françaises

Sur le papier, et dans les faits, c’est une entreprise sur deux qui ne possède aucune stratégie de cybersécurité (PwC).

Les diverses publications sur la cybersécurité n’ont eu de cesse de dévoiler des faits parfois inquiétants. En effet, la conclusion du baromètre Ipsos PwC souligne que « Seule 1 entreprise française sur 2 a mis en place une stratégie de cybersécurité ».

Il faut savoir que 29 % des entreprises françaises font de la cybersécurité une priorité. Toujours dans les faits, la perception de la menace de la cybersécurité varie en fonction de la taille de l’entreprise. Pourtant, les menaces sont réelles et les dirigeants ; et employés, devraient être sensibilisés sur la cybersécurité. En effet, la sensibilisation aux cyber-risques peine à dépasser les 50 % dans les entreprises moyennes à grandes. Pire encore, puisque, aujourd’hui, pas moins de deux entreprises sur trois considèrent que, pour elles, les cyber-menaces ne sont pas importantes. Une fois touchée, en revanche, il n’y aura plus de sous-estimation du risque de cyber-menace.

Quelles sont les mesures misent en place ?

Deux entreprises sur dix se disent donc prêtes à gérer une cyberattaque. Dès lors, certaines mesures sont prises pour lutter contre la cybersécurité. À savoir l’investissement dans des outils et autres solutions digitales. Ces dernières permettent d’assurer un niveau élevé de sécurité face aux cyberattaques. Une ou plusieurs personnes consacrées à la cybersécurité ont aussi été engagées. L’élaboration d’une stratégie de défense est également une mesure de taille. Enfin, des entreprises ont aussi opté pour une assurance qui vient couvrir le risque de cyberattaques. Ainsi que les dommages que peut faire une cyberattaque.

