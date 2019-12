Netflix consomme 15% de la bande passante Internet

Dans le monde, Netflix est un poids lourd des vidéos et cela se confirme par la consommation de la bande passante.

Le rapport The Global Internet Phenomena a été publié par Sandwine. Dans ce dernier, il est possible d’y retrouver toutes les performances des différents services utilisés sur Internet.

Premier point notable ; et sans réelles surprises d’ailleurs, c’est bien la vidéo qui arrive première dans le classement des usages Internet. Sur l’intégralité du trafic Internet, la vidéo ne représente pas moins de 56 %. À souligner toutefois, que les flux vidéos en 4K ne représente qu’un très faible pourcentage des contenus. Il ne fait cependant nul doute que la vidéo ne cessera d’augmenter dans le courant des prochaines années.

Le succès de Netflix

Avant tout, il faut savoir que Netflix est, aux États-Unis, le premier service de vidéo. Bien loin devant Amazon Prime, quatrième, et YouTube, qui arrive en cinquième position. En Europe, YouTube arrive premier, tandis qu’Amazon Prime est quatrième. Cependant, Netflix frappe encore un grand coup. En effet, le service de streaming vidéo s’offre une très belle deuxième place. Dans la zone Asie-Pacifique, Netflix n’arrive qu’en troisième position. Facebook est second. Mais même avec cette troisième place, il est facile de voir l’importance de Netflix à travers le monde. En effet, le service de vidéos en streaming a frappé un grand coup depuis sa création. En consommant pas moins de 15 % de la bande passante d’Internet au total, la preuve du succès est présente. Sur le marché du streaming, Netflix possède 26,568 % de parts, contre 21,30 % pour YouTube, et 3,42 % pour Facebook et 5,73 % pour Amazon.

