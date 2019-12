Streaming musical : le comparatif Spotify, Deezer, Apple Music et les autres

Difficile, parfois, de choisir entre les différents services de streaming musical, d’autant qu’ils sont plutôt nombreux à tenter de séduire les utilisateurs.

En plus d’êtres nombreux, ils paraissent surtout identiques, tout en proposant les mêmes tarifs. Cependant, il existe bien des différences entre ces services de streaming musical ; des différences utiles pour faire un choix.

Quel est le prix des services de streaming musical ?

Dans les faits, entre Spotify, Deezer, Apple Music et les autres (Amazon Music et YouTube Music), il n’y a pas de différence de prix. Tous les services de streaming musical sont donc proposés à 9,99 € par mois.

Quel est le nombre de chansons ?

Ici, Deezer est clairement au-dessus de la concurrence, avec pas moins de 53 millions de chansons. Suit Amazon Music avec 50 millions de chansons, et Apple Music complète le podium avec 45 millions de titres. À noter que YouTube Music ne donne pas d’informations sur ce point, et que Spotify, pourtant leader mondial, ne propose pas plus de 35 millions de chansons.

Quelle qualité pour les fichiers audio ?

Si Amazon ne communique pas sur la qualité de ses fichiers audio, les autres le font. Ainsi, Apple et YouTube Music utilisent l’AAC en 256 kbit/s. Du côté de Deezer, il est toujours question du MP3 en 320 kbit/s. Enfin, Spotify utilise principalement le format Ogg Vorbis. De 160 kbit/s en gratuit, à 320 kbit/s en payant.

Stocker sa bibliothèque musicale ?

Bien que méconnue des services de streaming musical, deux proposent cette possibilité ; Apple Music et YouTube Music. Apple Music offre d’ailleurs la possibilité de stocker jusqu’à 100 000 chansons personnelles. Contre 50 000 pour YouTube Music.

Quel service de streaming musical choisir ?

Difficile de se montrer déçu en choisissant l’un des services parmi les trois les plus connus ; Deezer, Spotify et Apple Music. Bien sûr, le choix final se portera surtout en fonction de l’équipement disponible à portée. Apple Music étant brillamment compatible avec les autres objets de la marque Apple (logique). Sans payer, il est possible de choisir entre Deezer et Spotify. Ces derniers proposant une version gratuite de leur service de streaming musical.

