Le futur de la TV, avec 3 innovations spectaculaires

Les innovations en TV peuvent se montrer spectaculaires, et celles à venir promettent de belles heures dans le salon.

Trois points essentiels connaissent des innovations, parfois spectaculaires. Outre cela, le design ne cesse de se peaufiner, pour offrir des écrans toujours plus fins.

L’arrivée de la 8K

À l’IFA, les télés en 8K se sont dévoilées. Et il n’est pas ici question de prototype. En effet, Samsung aura été le premier à présenter ses nouvelles TV 8K. Les QLED Q900R, disponibles en France. De plus, une IA, le Quantum Processor 8K, permet de transformer n’importe quelle image en image 8K.

Une meilleure qualité audio

La partie audio connaît, elle aussi, quelques améliorations notables. Et l’on sait à quel point cela est important pour s’immerger dans un film par exemple. Du côté de Philips, l’OLED903 affichera un partenariat avec Bower & Wilkins. Ce téléviseur aura notamment une barre de son en façade, avec une puissance de 50 watts. Cette même puissance se veut répartie sur 4 voies et un caisson de basse.

Des images éclatantes

Dernier point, et non des moindres. Des images toujours plus lumineuses. Notamment grâce à l’arrivée des dalles à pics lumineux à 4 000 Nits. Samsung se veut bien présent sur la question, toujours grâce à ses téléviseurs Q900R. Avant d’arriver à proposer de nombreuses dalles à 4 000 Nits (demandant une forte consommation électrique), les dalles 1 000 Nits sont très présentes aujourd’hui. D’ici quelque temps, les dalles 2 000 Nits devraient également se multiplier. Couplées aux technologies Dolby Vision et HDR10, ces dalles permettraient de connaître une innovation spectaculaire.

