Comment sécuriser un réseau Wi-Fi ?

Sur le plan de la sécurité, il convient de faire des petites choses, toutes simples, pour améliorer celle-ci.

Surtout qu’avec le nombre de réseaux Wi-Fi qui voient le jour dans la société actuelle, il n’est pas rare de voir plusieurs points d’accès dans une zone pourtant restreinte. Les pirates peuvent s’en donner à cœur joie, d’où l’importance de bien sécuriser un réseau Wi-Fi.

Les Anglais le disent, « Ma maison est mon château ». Et un château ne doit pas être prenable. La maison non plus. La première chose à faire est donc de sécuriser correctement le réseau Wi-Fi de l’habitation. Et cela commence par la vérification de la mise en place du chiffrement WPA2 au niveau de la box Internet. En plus de cela, il faut un mot de passe difficile à trouver. Il n’est ici nul question d’utiliser le nom de l’animal de compagnie par exemple. En effet, un voisin pourrait alors facilement accéder au réseau Wi-Fi. Et il pourra télécharger illégalement, voire même tenter de pirater vos appareils connectés au réseau Wi-Fi.

Comment choisir son mot de passe ?

Rien de mieux, pour un mot de passe sécurisé, de choisir aléatoirement quatre ou cinq mots dans le dictionnaire. Avant de les coller ensemble. Ici, bonne chance pour réussir à deviner un tel mot de passe. Il est également possible d’installer un routeur de sécurité, à l’image de la Bitdefender Box 2.

Celle-ci pourra prévenir en cas de nouvelles connexions sur le réseau Wi-Fi, et analysera la sécurité des objets sur le réseau.