Salaires : les 5 métiers du digital qui paient le mieux

Les métiers du digital peuvent se montrer très rémunérateurs ; certains paient mieux que d’autres.

Grâce à l’étude de rémunération annuelle du digital, il est possible de connaître les rémunérations des métiers du digital. Cette étude se base uniquement sur les salaires des professionnels issus d’IDF.

Top Management

Ici, il sera surtout question du métier de country manager. C’est la personne qui est en charge du territoire Français, d’une entreprise internationale. Le salaire annuel peut grimper jusqu’à 110 000 euros.

Webmarketing

Si plusieurs métiers sont possibles dans la branche du webmarketing ; comme le chef de projet, le SEO manager ou encore l’e-merchandiser, c’est bien l’e-commerce manager que l’on retiendra. À terme, le salaire peut grimper à plus de 90 000 euros par an.

Data

Du côté de la Data, le data scientist pourrait bien se démarquer avec un salaire de 60 à 75 K€ par an. Cependant, c’est bien le chief data officer qui sera le mieux payé. Entre 80 000 et 200 000 euros chaque année.

Product

Dans cette branche de métier, le plus haut salaire est envisagé par le métier du product manager. Chaque année, le salaire s’élève à plus de 75 000 euros. Loin devant le product owner et le product designer. Bien que le product owner peut obtenir entre 55 000 et 80 000 euros de salaire annuel.

Le métier des Sales

Dans les métiers des ventes (sales), deux emplois se démarquent tout particulièrement. Bien sûr, il n’est ici pas question d’évoquer les variables, qui sont au cœur des ventes. Dès lors, le key account peut obtenir un salaire de plus de 75 000 euros chaque année. Le VP Sales, quant à lui, voit son salaire grimper à plus de 90 000 euros par an.

