Un écran incroyable de 0,01mm d’épaisseur

Présenté en marge de l’IFA de Berlin, l’un des plus anciens salons industriels, un écran a attiré toute l’attention des experts. Et pour cause : c’est un écran de 0,01mm d’épaisseur !

Impossible d’arrêter le progrès, et cela se confirme avec ce nouvel écran, simplement incroyable.

La marque Royole, qui est une start-up basée aux États-Unis, a réalisé une prouesse technique avec sa dalle OLED très fine. Des images ont donc été affichées sur cet écran incroyable, de 0,01mm d’épaisseur. Dans les faits, la dalle peut même flotter au vent tant elle est fine. Mais il est également possible de l’appliquer directement sur des surfaces plus complexes. D’ailleurs, des constructeurs reconnus du monde de la technologie sont également en train d’élaborer des dalles souples ; mais peut-être pas aussi fines. Ainsi, de nombreux téléphones Samsung, LG et même Xiaomi pourraient bientôt connaître des designs différents. Bien que très peu connue à l’heure actuelle, surtout face aux ténors Asiatiques de la high tech, la marque Royole entend bien passer la vitesse supérieure.

Un écran pour smartphone futuriste

En effet, la marque Royole viendra prochainement s’intégrer à un smartphone. Et ce smartphone affichera donc l’écran Royole. Cependant, impossible de savoir de quelle marque il s’agit. Mais il ne fait nul doute que l’ouverture d’un bureau en Chine offre quelques idées quant au partenaire potentiel pour Royole. Du côté des performances, malheureusement, très peu de détails ont été donnés. La qualité d’image est plutôt bonne, et l’écran peut afficher jusqu’à 300 pixels par pouce. Grâce à cet écran et à la marque qui intégrera l’écran, Royole pourrait bien connaître un grand coup de projecteur.

En vidéo, voilà à quoi ressemble cet incroyable écran de 0,01 mm d’épaisseur

Partager : Twitter

Facebook