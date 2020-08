Comment brancher un smartphone à la télévision ?

Il existe plusieurs astuces pour regarder les images du téléphone ; photos comme vidéos, sur l’écran de télévision

Qui n’a pas pris de nombreuses photos et autres vidéos au cours des vacances ? Il est maintenant question de partager cela en famille par exemple, et tout serait bien mieux sur l’écran de la télévision.

Alors que la rentrée est à l’ordre du jour, se repasser le film des vacances peut permettre une nouvelle bouffée d’air appréciable. Notamment pour se redonner un coup de fouet. Mais que serait-il préférable pour cela ? Prendre le téléphone en main et visionner cela sur le petit écran de ce dernier ? Ou s’installer confortablement pour se détendre devant le film des vacances, qui passe à la télévision ? Cependant, il peut y avoir un problème. Comment donc réussir à connecter les deux appareils ? Et comment faire parvenir les vidéos du smartphone, sur l’écran de la télévision ? Plusieurs solutions sont possibles !

Les différentes solutions

En fonction de l’OS embarqué sur le smartphone, la solution peut être quelque peu différente. À noter la très grande simplicité pour relier le contenu d’un smartphone Android sur la télévision. En effet, pour réussir à connecter un smartphone Android à la télévision, il ne suffira que d’un simple câble HDMI adapté. En branchant un côté sur le smartphone et l’autre sur la télévision, tout sera fonctionnel. Il est également possible d’utiliser un Chromecast connecté sur le wifi. Lorsque ce dernier est branché et à chaque fois qu’une vidéo sera lancée sur le smartphone, le Chromecast demandera s’il faut effectuer la lecture sur l’écran de télévision.

