Pourquoi la lumière bleue des écrans est toxique ?

Émise par les écrans des smartphones et des ordinateurs portables, la lumière bleue augmenterait la cécité d’après une étude.

En effet, cette lumière bleue rendrait une molécule des yeux toxique. Et la lumière bleue endommagerait la rétine de l’œil, en tuant les cellules photo-réceptrices.

Ce n’est clairement pas nouveau, mais cela ne cesse de se confirmer suite à de nouvelles études. Fixer des écrans toute la journée n’est pas une bonne chose et la vision peut s’en voir impactée. D’autant que la lumière bleue est forte et peut facilement simuler la lumière du soleil. La nouvelle étude publiée dans Scientifics Reports, souligne que la lumière bleue émanant des smartphones, tablettes et ordinateurs portables augmentait les chances de devenir aveugle. La lumière bleue se propagerait sur les cellules des yeux, et transformerait celles-ci en véritable poison. Ainsi, la lumière bleue amènerait une dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Alpha-tocophérol et lunettes de soleil

Les chercheurs auront également découvert une molécule spéciale dans les yeux, l’alpha-tocophérol. Cet anti-oxydant naturel est capable d’empêcher les cellules atteintes de mourir. Cependant, à mesure du vieillissement et d’un système immunitaire faiblissant, il n’y aura plus cette capacité de lutter contre la molécule toxique. Bien que les experts ne soient pas certains de leur utilité, ils conseillent le port de lunettes de soleil filtrant les UV et la lumière bleue. Autre solution, plus conventionnelle et souvent rappelée, limiter l’usage des smartphones et autres ordinateurs portables dans l’obscurité. En plus d’être bénéfique, cela permettra également de passer une meilleure nuit.

Partager : Twitter

Facebook