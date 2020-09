Les coulisses de Facebook : un documentaire choc

Des journalistes sous couverture ont enquêté sur la politique de modération de Facebook.

Et le constat peut faire trembler. Facebook réagit finalement plus vite devant des seins, que face à des images ou vidéos violentes impliquant des enfants, ou face à des propos haineux.

Ces mêmes journalistes sous couverture ont alors filmé le processus de formation du personnel. Le documentaire qui en est issu ; Facebook : Secrets of the Social Network, montre clairement que certaines pages, pourtant racistes ou islamophobes, possèdent une protection spéciale. Les posts signalés ne sont également pas toujours retirés du site. Si les modérateurs sont bien formés à supprimer les contenus racistes et haineux à l’intention d’un groupe, les consignes sont différentes pour les personnes issues de ces mêmes groupes. Par exemple, si un post venait à viser les immigrés musulmans, cela serait toléré, et considéré, en plus, comme une déclaration politique. Même les propos racistes et haineux peuvent ne pas faire l’objet de modération, s’ils sont diffusés sous forme d’animés.

Une exemple de modération controversée sur Facebook

Dans les faits, tout ce qui est signalé par les utilisateurs doit être vérifié sous 24 heures. Les délais sont pourtant rarement respectés. Ainsi, des vidéos de menaces de suicide peuvent être laissées sans vérification pendant plusieurs jours. Pire encore, la majorité des posts ne sont pas supprimés, même si ces derniers montrent de la violence et autres attitudes extrêmes. De plus, les informations ne sont jamais transmises à la police, à moins d’une diffusion en direct. La page du militant d’extrême droite Tommy Robinson est la preuve d’un traitement spécial. Il a notamment été arrêté et condamné à treize mois de prison, alors qu’il diffusait des images d’un tribunal en direct.

En vidéo, le documentaire choc sur les coulisses de Facebook

