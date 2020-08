La réalité virtuelle peut réussir à transporter ; et cela est d’autant plus terrifiant lorsqu’il s’agit d’un jeu d’horreur.

Certaines personnes sont plus sujettes aux réactions terrifiantes que d’autres. Et celles citées ici en sont clairement un bon exemple ; ou quand la réalité virtuelle fait peur !

Trembler comme une feuille dans un jeu d’horreur VR

Cette Américaine a enfilé un casque HTC Vive pour s’essayer à The Brookhaven Experiment. Ici, le joueur évolue dans des décors sombres, où des monstres s’approchent du joueur, qui ne possède qu’un pistolet et une lampe torche pour se défendre. Effrayée au plus haut point, l’Américaine tremblera comme une feuille et cela se ressent sur son arme dans le jeu. Malgré des cris en plus, elle parviendra à terminer le premier niveau, mais ne voudra jamais s’essayer au second.

Terreur dans un centre commercial

Un homme teste, pour la toute première fois, un casque de réalité virtuelle à l’intérieur d’un centre commercial. Plongé dans une expérience de montagnes russes, tout semble pourtant bien se passer, jusqu’à ce que le wagon prenne de la hauteur. Tandis que l’homme regarde sur le côté, la personne derrière lui le poussera dans le dos. Tandis qu’il croit tomber, la réaction de l’homme vaut le détour.

The Walking Dead en VR est terrifiant

Direction l’Indonésie, où une chaîne de télévision a mis en place une caméra cachée avec The Walking Dead. Cette dernière voit les participants installés dans une voiture, où les zombies, en VR, viennent submerger la voiture de tous les côtés. Mais une fois le casque enlevé, les participants ont eu la surprise de voir des zombies bien plus proches d’eux que ce qu’ils ne croyaient.

