Une appli pour découvrir le monde en réalité virtuelle

Trek se veut être une application de voyage en réalité virtuelle, mais pas seulement.

En effet, l’application propose des expériences magiques à réaliser. Le tout, dans des endroits où il est parfois difficile de se rendre.

Dans les faits, découvrir des lieux et se lancer dans du tourisme virtuel est très en vogue dans le monde de la réalité virtuelle. Une telle façon de faire est même devenue classique. Mais l’application Trek propose une nouvelle approche pour découvrir le monde. Une approche originale. Développée par le studio Minority Media, l’application Trek propose donc plus que du simple tourisme virtuel. Ici, il est question de débuter son voyage dans un appartement situé à Helsinki, en Finlande. En traversant une simple porte, l’utilisateur pourra alors partir pêcher dans l’archipel Islandais. Dans une ambiance incroyable, sous un ciel rempli d’aurores boréales. Il est aussi possible de dessiner des constellations dans le ciel, et de devenir un géant. Cette dernière possibilité permettra à l’utilisateur de se retrouver en plein cœur de la capitale islandaise, avec de nombreuses actions à réaliser.

Pour toute la famille

Trek ne propose donc pas seulement des vidéos à 360 degrés et des photos de qualité, bien au contraire. L’application Trek se veut entièrement virtuelle, mais surtout soignée. Cette dernière est également destinée à toute la famille, et se veut capable d’émerveiller les petits, comme les grands. Il faut savoir que Trek est disponible pour 8,99 dollars sur le store de Steam VR et fonctionne avec le HTC Vive. Enfin, de nouvelles destinations seront rajoutées à l’application, afin d’offrir toujours plus de contenus.

