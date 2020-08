Les pistes pour l’avion du futur

L’avion du futur pourrait bien bouleverser les codes et les façons de voyager, surtout pour certains.

Bien que les avions possèdent des défauts certains ; à commencer par le bruit environnant, les prochaines années pourraient bien mettre en avant des avions d’un nouveau genre.

Et si un avion pouvait être transparent, et alimenté par votre propre chaleur corporelle ? Loin d’être de la science-fiction, un tel avion est bien pensé par les ingénieurs d’Airbus. Et devrait être disponible dans les années 2050. Dans cet avion, la carlingue sera entièrement transparente, permettant une vue à 360 degrés. Les sièges seraient également équipés de capteurs de chaleur venant alimenter en énergie les moteurs. Autre avion du futur, mais déjà plus proche cette fois-ci, le SAX-40. Ce dernier répondrait à l’un des problèmes majeurs des avions, le bruit. En effet, le SAX-40 serait entièrement silencieux, de quoi ravir les habitants situés assez proches d’aéroports et autres lignes de vol.

L’avion sans pilote et l’avion sans réparation

Outre des modèles d’avions toujours plus fous sur le papier, il est possible de retrouver des avions bien plus classiques. Plus classiques, oui, mais efficaces. Dès lors, l’avion qui se répare tout seul pourrait être mis en vol dans cinq à dix années. Celui-ci sera capable de diagnostiquer tout seul les éventuels problèmes, et de corriger ces derniers en plein vol. Enfin, l’avion sans pilote n’est plus très loin. Alors que les ordinateurs effectuent déjà 80 % des tâches à bord d’un appareil, diverses compagnies aériennes ambitionnent d’élever ce rendement à 100 %, afin de se passer de pilotes humains.

