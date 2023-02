Revendre ses produits technologiques est un choix que font beaucoup de Français, encore faut-il savoir vers où se diriger, notamment pour vendre au plus vite.

Après les fêtes ou après un anniversaire, il se peut que vous receviez un objet un double, qui ne vous servira donc à rien ; vous pouvez également retrouver des objets dont vous ne vous servez plus, et qui pourraient servir à d’autres personnes. Dans ce cas-là, certains sites Internet sont faits pour vous, comme Le bon coin par exemple. Avec 800 000 annonces par jour et pas moins de 26 millions de visiteurs mensuellement, le site possède un important trafic ; mais attention à prendre vos précautions, notamment suite aux nombreuses arnaques et tentatives d’arnaques recensées.

Payant, le site Priceminister est également une bonne solution pour revendre vos objets technologiques, tout en jouant le rôle d’intermédiaire. Le site prend une commission, qui va de 4 à 22 % en fonction du produit.

Où revendre ses objets high tech et connectés sur Internet

Le site Ebay est également à prendre en considération, notamment car les enchères peuvent vous réserver de belles surprises. Avec un objet aimé du public, votre prix de vente peut s’envoler de lui-même. En revanche, il vous faudra prendre en compte qu’Ebay ne s’occupe de rien et que c’est à vous de tout gérer, de la mise en vente jusqu’à l’affranchissement.

Enfin, vous pouvez aussi vous diriger vers Amazon, qui propose un système de revente et peut se vanter d’être le plus grand des sites e-commerce dans le monde, et vers Back Market pour revendre votre téléphone portable au plus vite. Ici, même si les prix sont parfois bas, vous n’aurez rien à payer, même pas de frais de port.